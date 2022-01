Quirinale, Zaia: “Situazione di stallo, Mattarella unica soluzione”

"In questa situazione di stallo in cui nessuna forza politica ha i numeri per eleggere il Capo dello Stato, l'unica soluzione è stata quella di scegliere il presidente Mattarella. È una situazione che replica a quella del Napolitano due". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, incontrando i giornalisti fuori da Montecitorio. mat/abr/red