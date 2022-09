ROMA (ITALPRESS) – Lexus ha completamente riprogettato il grande SUV di lusso RX, con un nuovo design e nuove tecnologie per raggiungere una base di clienti ancora più ampia. Insieme al recente NX e all’imminente modello completamente elettrico RZ, RX contribuirà a costruire il “prossimo capitolo” del marchio Lexus. Questi tre modelli daranno al Brand la copertura più completa del mercato dei SUV premium dei segmento D ed E, il cuore dell’offerta di Lexus. Il marchio ha sviluppato il nuovo linguaggio di design Next Chapter per il nuovo RX, che comprende un nuovo “corpo a clessidra”, ottenuto integrando il concetto di griglia a clessidra nell’intera parte anteriore del veicolo.

All’interno, l’abitacolo “Tazuna” costruito intorno al guidatore si concentra sul controllo diretto e intuitivo del veicolo, secondo il principio “mani sul volante, occhi sulla strada”. Migliora anche l’esperienza di guida, grazie a un layout intuitivo e pulito, arricchito dal nuovo sistema multimediale Lexus Link con l’assistente di bordo “Hey Lexus”, un touchscreen da 14 pollici e funzioni remote accessibili tramite l’applicazione per smartphone.

Nuovo RX è disponibile in Europa occidentale con una gamma di tre diversi propulsori elettrificati. Al centro dell’offerta del marchio troviamo RX 450h+, il primo RX ad adottare la tecnologia ibrida plug-in di Lexus. RX 350h ibrido-elettrico si posiziona come alternativa efficiente ai propulsori diesel e benzina di cilindrata inferiore. E per i clienti alla ricerca di prestazioni più esaltanti, Lexus sta introducendo l’RX 500h, il suo primo turbo ibrido con focus sulle prestazioni, dotato del sistema di controllo della forza motrice Direct4. Per i mercati orientali, oltre all’ibrido ad alte prestazioni RX 500h, Lexus offre anche RX 350 con un nuovo motore a benzina turbo da 2,4 litri, che offre prestazioni più elevate rispetto all’attuale modello da 3,5 litri.

Sfruttando la tecnologia di sicurezza Lexus di livello mondiale, RX beneficia della terza generazione del Lexus Safety System +, con un sistema pre-collisione migliorato, il nuovo Proactive Driving Assist e l’Extended Safety Package opzionale. E’ inoltre disponibile il sistema Lexus Safe Exit Assist che, collegato a un sistema elettronico di apertura delle portiere, impedisce l’apertura delle stesse in caso di avvicinamento da dietro di veicoli o ciclisti.

