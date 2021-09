QuiEuropa Magazine – 25/9/2021

In questo numero di QuiEuropa Magazine: - Ue, un caricabatteria unico per i dispositivi elettronici; - Bce rivede al rialzo la crescita ma invita alla prudenza; - Ad agosto inflazione al 3% in area Euro; - Eurozona, in lieve crescita il settore delle costruzioni. gtr/red