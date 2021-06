QuiEuropa Magazine – 19/6/2021

In questo numero: Ue – Usa, rinnovato partenariato transatlantico; Covid, in Ue inizia a ridursi l’eccesso di mortalità; 14,7 miliardi per un’Europa più sana, verde e digitale; Next Generation EU, la Commissione raccoglie 20 miliardi. vbo/red