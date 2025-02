BOLOGNA (ITALPRESS) – Questa sera, alle ore 20, nella chiesa di San Domenico a Bologna, il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI, presiederà il Santo Rosario per la salute di Papa Francesco. La preghiera verrà trasmessa in diretta su Tv2000 (canale 28) e su Play2000 (la piattaforma streaming di Tv2000 e inBlu2000). Uniamoci nella preghiera per Papa Francesco, invitando anche le nostre comunità alla partecipazione.

foto: ufficio stampa Tv2000

(ITALPRESS).