Quattrone (Sac) “Aeroporto di Catania sarà scalo apripista nel Mediterraneo”

CATANIA (ITALPRESS) - "È una giornata importante, direi anche epocale. Oggi diamo una conformazione completamente nuova e molto più efficiente all'aeroporto di Catania, con una capacità di accoglienza dei passeggeri che consentirà allo scalo di diventare un apripista nel Mediterraneo. Si tratta di una struttura di grande rilevanza". Lo ha dichiarato la neo presidente della Sac, Anna Quattrone, nel giorno dell'inizio dei lavori di abbattimento del terminal Morandi all'aeroporto di Catania. xo5/ads/mca1