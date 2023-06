ROMA (ITALPRESS) – Dacia, il brand più venduto nel mercato auto a privati ad inizio 2023, continua a evolversi rimanendo fedele ai propri valori ed al proprio business model con oltre il 90% delle vendite sul mercato auto privati. Dacia, ormai da tempo si contraddistingue per essere un brand ben riconosciuto e apprezzato dai clienti che ricercano in un’autovettura non solo ciò che è veramente essenziale, ma anche un design attrattivo e funzionale. Recentemente commercializzato, l’allestimento Extreme propone un look outdoor che rimanda con discrezione al mondo della vita all’aria aperta ed è caratterizzato da elementi distintivi legati al piacere della scoperta: una nuova tinta dedicata a questa versione, il Verde Oxide, finiture color rame e motivi decorativi topografici, sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano il nuovo allestimento che si colloca al top della gamma. Dettagli cool ma al contempo semplici, che suggeriscono una forte robustezza, affidabilità e durabilità nel tempo. Dacia Extreme Tour è un viaggio che percorre l’Italia in 4 tappe per raccontare la filosofia del brand “essential but cool” e le ultime novità in materia di allestimenti e motorizzazioni.

Il tour farà tappa in quattro città proponendosi come protagonista di eventi molto amati dal grande pubblico, che spaziano dal mondo del wellness, al food e alla tecnologia. Rimini Wellness: Fiera di Rimini dall’1 al 4 giugno. Pizza Village Napoli: Mostra D’Oltremare dal 16 al 25 giugno. Pizza Village Milano: dal 6 al 10 settembre. Maker Faire: Fiera di Roma dal 20 al 22 ottobre. Le vetture della gamma Dacia saranno Official Car dei quattro eventi: i partecipanti al tour potranno provare tutti i modelli della gamma Dacia, la nuova motorizzazione Hybrid 140 da poco lanciata su nuovo Jogger e scoprire le novità legate alla vita all’aria aperta come l’innovativo Pack Sleep. Il Pack Sleep è l’ultima novità di Casa Dacia e consente di trasformare Jogger in una vera camera da letto, un vero alleato dei viaggi, per restare in contatto con la natura e dormire sotto le stelle. Inoltre, grazie ad uno speciale accessorio, la vettura si trasforma in un vero oggetto di culto per gli amati del campeggio.

Jogger con il suo allestimento 100% outdoor, sarà presente in esposizione in ogni tappa del tour. Presso lo stand Dacia sarà possibile prenotare un test-drive, scoprire il nuovo merchandising Dacia ed usufruire di un’offerta dedicata esclusivamente ai partecipanti all’evento. Protagonisti delle attività in expo saranno principalmente Duster Extreme e Jogger Extreme 7 posti equipaggiato con Pack Sleep, trasformando il veicolo in una vera camera da letto. Inoltre, tutti i modelli della gamma Dacia saranno a disposizione dei visitatori per un test drive che consentirà di provare la motorizzazione bi-fuel benzina/GPL ECO-G 100 trasversale su tutta la gamma termica, il nuovo Jogger Hybrid 140 e Dacia Spring, il primo veicolo 100% full-electric della gamma.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).