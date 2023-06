SASSARI (ITALPRESS) – Si è riunito questa mattina, nella sede della Prefettura di Sassari, il tavolo operativo sulla “4 corsie Sassari-Alghero”. Alla riunione, coordinata dal Prefetto Paola Dessì e presieduta dal presidente della Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera dei Deputati, Mauro Rotelli, hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, l’Assessore regionale Pierluigi Saiu, delegato del Presidente Solinas, i Sindaci di Sassari e Alghero Gian Vittorio Campus e Mario Conoci, il Commissario provinciale Pietrino Fois, e i parlamentari Antonella Zedda, Barbara Polo e Gianni Lampis. Per l’Anas era presente il Responsabile Area Gestione Rete Nord Sardegna, Ing. Salvatore Campione. “ll progetto esecutivo è pronto, validato e approvato. La copertura finanziaria di 232 milioni di euro c’è. Ora bisogna velocizzare al massimo le procedure per la gara, unendo i due lotti in un unico appalto”. Così il presidente Pais al termine dell’incontro in Piazza d’Italia.

“L’Anas ha assicurato massima speditezza nelle procedure, entro luglio verrà adeguato il bando al nuovo codice degli appalti e contestualmente verrà bandita una procedura aperta di respiro internazionale, ed entro sei mesi dalla pubblicazione del bando si potrà addivenire ad aggiudicazione efficace, cioè tutti i requisiti dovranno essere verificati e i lavori dovranno partire”. – continua Michele Pais. “La storia della strada statale 291, Sassari-Alghero, è lunga più di 30 anni. Cominciata alla fine degli anni ’80 ha attraversato governi regionali di tutte le parti politiche, della Prima e della Seconda Repubblica. Ora, grazie alla Giunta Solinas, a questa maggioranza, e al Ministro delle infrastrutture Salvini vedrà finalmente la luce” conclude Pais.

foto: ufficio stampa Consiglio Regionale Sardegna

(ITALPRESS).