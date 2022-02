MILANO (ITALPRESS)- Sono pressoché raddoppiati dal 2014 gli studenti delle scuole secondarie superiori italiane che prendono parte al progetto Young Factor, promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani – Editori in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena e UniCredit. Per l’ottava edizione, nell’anno scolastico 2021/2022, hanno raggiunto quota 661.622. Il presidente dell’Osservatorio Andrea Ceccherini ha sottolineato come “l’ignoranza costa e quella economico-finanziaria costa cara. Costa un prezzo che nessun paese oggi può permettersi di sostenere. Noi dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori crediamo che laddove c’è più ignoranza si debba rispondere con più educazione. Young Factor è nato per questo, per promuovere una grande opera di alfabetizzazione economico finanziaria dei giovani nelle scuole secondarie superiori del Paese”. L’iniziativa lancia una sfida civile e sociale per colmare quel gap di competitività dei giovani italiani rispetto ai coetanei europei.

“L’obiettivo è quello di costruire un percorso di alfabetizzazione economico-finanziaria per gli studenti così che possano sviluppare una maggiore consapevolezza e che possano essere in grado di affrontare meglio le scelte per il proprio futuro diventando cittadini più responsabili, più consapevoli e quindi più liberi. Per esprimere fino in fondo il concetto – ha concluso Ceccherini – mi permetto di prendere a prestito le parole del leggendario Rettore di Harvard Derek Bok: se pensi che l’educazione sia costosa, prova l’ignoranza”.

Con il progetto si è scelto di implementare il cammino di educazione alla cittadinanza avviato con l’iniziativa di media literacy “Il Quotidiano in Classe”, al quale aderiscono 23 testate giornalistiche. Negli anni, inoltre, l’Osservatorio ha promosso momenti pubblici di incontro e confronto per gli studenti con i diretti protagonisti del mondo economico-finanziario internazionale: i Governatori delle Banche Centrali dei paesi dell’Unione Europea. Oggi è stato comunicato anche l’ingresso del nuovo Governatore della Banca Centrale del Portogallo Mário Centeno nell’International Advisory Board dell’Osservatorio Permanente Giovani – Editori.

Il progetto Young Factor si articola in tre fasi: la formazione, con cui ogni anno viene definito un apposito percorso didattico per introdurre, in classe, 10 concetti chiave dell’educazione economico finanziaria e prodotto un quaderno di Lavoro e dei video didattici per diffonderli. Il Quaderno di lavoro, rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie superiori, contiene delle apposite schede didattiche, messe a punto da un team di docenti universitari, di formatori e di istituti di ricerca, allo scopo di offrire strumenti utili e chiavi di lettura agli insegnanti impegnati nell’iniziativa.Inoltre ogni anno vengono promossi 5 incontri formativi nazionali, tenuti da esperti e/o giornalisti, per presentare ai docenti e agli studenti le tematiche contenute nel quaderno di lavoro. La seconda fase sono le 10 Lezioni in classe: i docenti iscritti a Young Factor si impegnano a tenere nelle proprie aule, nel corso dell’anno scolastico, grazie all’ausilio degli strumenti formativi e informativi messi a disposizione dall’Osservatorio a titolo gratuito, 10 lezioni in classe con i propri studenti, per introdurre, i dieci concetti chiave dell’educazione economico finanziaria scelti per l’anno scolastico. Infine, terza fase, la pubblicazione della Ricerca: il progetto viene monitorato attraverso una ricerca condotta, attraverso un’apposita indagine demoscopica, da un qualificato Istituto di Ricerca indipendente, per indagare il livello di apprendimento in materia di alfabetizzazione economico-finanziaria, di quelli che sono i protagonisti principali di questa nuova sfida, gli studenti.

