ROMA (ITALPRESS) – “Lasciare Motegi con un vantaggio maggiore in campionato è positivo, ma dobbiamo lavorare sodo questo fine settimana perchè il nostro potenziale è migliore di un ottavo posto”. Fabio Quartararo riparte dalla Thailandia dopo un piazzamento in Giappone che, contestualmente all’uscita di Francesco Bagnaia, gli ha permesso di consolidare la testa di un Mondiale che resta ancora aperto. “Sono felice di correre sulla pista di Buriram perchè è un buon circuito per me e anche per la Yamaha – spiega il pilota francese, campione del mondo in carica nella motoGp – Sono arrivato secondo l’ultima volta che siamo stati qui nel 2019. Di sicuro, questa volta darò il mio 100% per salire di nuovo sul podio”. “Ora siamo in Thailandia, e qui ci riproveremo – assicura l’altro centauro della Yamaha, Franco Morbidelli – Vogliamo essere in Q2, Buriram è un circuito che mi piace e si adatta al mio stile di guida attuale”.

