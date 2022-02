Sappiamo tutti che svolgere una regolare attività fisica rappresenta una vero toccasana per la salute dell’intero organismo, oltre a essere un’ottima maniera per socializzare e per ritagliarsi dei bei momenti. Un concetto valido per tutti, sia che si tratti di adulti sia che si tratti di bambini o di adolescenti.

L’unico neo dolente è nella scelta dello sport più giusto per ciascuno. Decisione che non risulta sempre facile, considerato l’ampio ventaglio di possibilità che vengono proposte attualmente. Nei prossimi paragrafi di questo articolo, cercheremo perciò di fornire una serie di suggerimenti su quale sport scegliere.

Come capire quale sport scegliere

Per capire che tipo di sport intraprendere in maniera tale che calzi alla perfezione alle nostre esigenze, è opportuno prendere in considerazione svariati fattori, a partire dalle proprie preferenze personali fino al budget di cui si dispone. Vediamo allora come fare.

Scegliere uno sport in base alle preferenze personali

Oltre che a dover puntare sui benefici offerti dall’attività fisica prescelta, lo sport va scelto anche a partire dalle proprie preferenze personali. Questo vale soprattutto nei casi in cui non si hanno particolari problematiche di carattere fisico che potrebbero rendere infattibile un determinato tipo di attività fisica rispetto ad altre.

In assenza di problemi, la prima cosa a cui pensare quando ci si chiede quale sport scegliere, sono le proprie inclinazioni. È infatti importante focalizzare l’attenzione su un tipo di attività che non comporti noia e che si riesce a svolgere con assoluto piacere e con costanza.

Obiettivi che ci si pone

Altro punto essenziale su cui focalizzare l’attenzione nella scelta dello sport da praticare riguarda gli obiettivi che ci si pone in partenza. In base ai traguardi che si desidera raggiungere diviene più semplice fare una prima scrematura tra le tante attività disponibili.

Se ad esempio l’obiettivo è perdere peso, degli sport come la camminata, il nuoto o la bicicletta possono essere perfetti. Se si vuole socializzare, invece, l’ideale è iscriversi in palestra o praticare uno sport di squadra.

Tempo a disposizione

Nel momento in cui ci si interroga su quale sport scegliere, occorre riflettere sul tempo che si ha a disposizione. Alcune attività, come ad esempio la pesistica o il running, sono realizzabili in qualsiasi momento, anche a fine giornata, dopo il lavoro. Altre invece sono in genere svolte di mattina o nel pomeriggio, soprattutto nei casi in cui si seguono corsi specifici.

Valutare lo stato di salute e la forma fisica

Nella scelta dello sport c’è anche da tenere in considerazione elementi quali lo stato di salute e la forma fisica. Per questo motivo, prima di intraprendere qualsiasi attività fisica, è sempre opportuno consultare il proprio medico curante che darà tutte le indicazioni del caso, consigliando lo sport più idoneo.

Budget disponibile

Ultimo punto altrettanto essenziale è quello relativo alle disponibilità economiche. In genere, se si frequentano dei corsi standard iscrivendosi in palestra, nella maggior parte dei casi sono disponibili degli abbonamenti tutto sommato convenienti. Esistono comunque degli sport che possono essere praticati senza dover effettuare alcun tipo di investimento fisso in denaro. Si pensi al running o alla semplice camminata. Altri sport, invece, richiedono una spesa maggiore dipendente da diverse variabili che spaziano dall’attrezzatura necessaria, spesso costosa, fino alla città in cui viene praticata l’attività.

In conclusione

In linea di massima, l’insieme delle considerazioni appena elencate permette di scegliere uno sport giusto senza troppe difficoltà. Come ultimo dettaglio, ricordiamo che in alcuni centri è possibile effettuare una giornata di prova, da sfruttare eventualmente per farsi un’idea precisa per la scelta dello sport più idoneo alle proprie corde.