FIRENZE (ITRALPRESS) – Una persona è morta e altre quindici sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto sulla A1, al km. 360 in direzione di Firenze, all’altezza di Badia al Pino: coinvolto un pullman con 25 turisti a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere, due elicotteri e le forze dell’ordine.

Non è nota al momento la dinamica dell’incidente. Il pullman è finito contro un guardrail per cause in via di accertamento.

fonte foto: vigili del fuoco su X

(ITALPRESS).