Pugni, schiaffi e insulti: l’amichevole Betis-Como finisce in rissa

ROMA (ITALPRESS) – Cinque gol, due espulsi, pugni, schiaffi e insulti. Betis-Como è stata tutt’altro che un’amichevole. All’Estadio Municipal Ciudad de La Linea di Cadice i lariani si sono imposti per 3-2 grazie alle reti di Diao, Da Cunha e Azon, ma il test verrà ricordato per la rissa scoppiata al termine del primo tempo e che ha portato alle espulsioni di Fornals, per la squadra di Siviglia, e di Perrone per il Como.

Il sito del quotidiano spagnolo “Marca” parla di “Rissa deplorevole”, aggiungendo che si è assistito addirittura a “una auténtica carnicería”. Anche “AS” parla di scene deplorevoli, di pugni e schiaffi. Il Mundo Deportivo racconta una partita che non è stato altro che “una battaglia monumentale, indegna per il comportamento di entrambe le squadre”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche “Sport” che riferisce di “una violenta rissa tra le due compagini, con spinte e pugni sotto gli occhi dell’arbitro. Episodi così violenti che hanno portato panchinari e staff a entrare in campo, alcuni per separare i giocatori, altri per per gettare benzina sul fuoco”.

Sport riferisce anche di un acceso battibecco tra i due allenatori: da una parte il cileno Manuel Pellegrini, dall’altra lo spagnolo Cesc Fabregas con il tecnico del Betis che rimproverava quello del Como per i presunti “interventi violenti dei suoi giocatori”. A far scatenare la rissa i colpi proibiti tra Fornals e Perrone, il primo ha rifilato uno schiaffo al giocatore del Como che ha risposto con un pugno, da lì il coinvolgimento di altri giocatori. Nel caos generale, come dimostra un video, un calciatore del Betis, Chucho Hernández, cercando di colpire un avversario, ha rifilato un pugno al compagno di squadra Natan. Insomma tutt’altro che un’amichevole.

(ITALPRESS).