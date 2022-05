BARI (ITALPRESS) – “Credo che l’Alta Murgia, così come la terra delle Gravine, siano per definizione incompatibili con un progetto di sito di scorie nucleari”. Queste le parole dell’assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, intervenuto a Bari, nella sede del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale regionale in Fiera del Levante, alla presentazione del volume de ‘Le Guide di Repubblica ai sapori e ai piacerì, dedicato proprio al Parco Nazionale dell’Alta Murgia. “Questi luoghi – ha aggiunto Lopane – hanno la necessità di essere conosciuti al grande pubblico per il valore che hanno e, in questo senso, questa guida sarà di aiuto”.

– foto xa2

