Puglia, Emiliano “UE ha tolto fondi alla cultura, errore gravissimo”

BARI (ITALPRESS) - "C'è stato un blitz da parte dell'Unione europea, che ha impedito nel nuovo quadro di finanziamenti europei di utilizzare i fondi europei per la cultura, ritenendo che essi non fossero in questo momento utili. È stato un errore gravissimo, rispetto al quale però il mondo della cultura europeo non ha reagito assolutamente". Lo ha detto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, margine del panel "La Puglia che produce - Strumenti e strategie a supporto della filiera audiovisiva". L'evento, parte integrante delle giornate "Apulia Industry Days" di Apulia Film Commission, in corso all'interno del programma del Bif&st 2025. "Anche questo è un errore gravissimo - ha proseguito Emiliano - perché anche in Paesi ricchi c'è bisogno di 'costringere' le comunità a confrontarsi con la produzione culturale". xa2/pc/mca2