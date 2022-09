BARI (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato questa mattina alla intitolazione di una meridiana in ricordo di Maria Maugeri, già assessore al Verde del Comune di Bari scomparsa 6 anni fa.

“Questo è un luogo straordinario – ha dichiarato Emiliano – che, quasi 20 anni fa quando sono diventato sindaco di Bari, Maria Maugeri trasformò da luogo dell’abbandono a luogo di esaltazione del rapporto tra i baresi e l’ambiente. Oggi l’abbiamo ricordata con una meridiana, ma lei è ovunque, nella nostra vita, nelle nostre attività quotidiane. Maria è con noi nel futuro, non solo nel passato. Per noi è motivo di grande incoraggiamento e di grande forza”. La cerimonia, a cui era presente tra gli altri anche il sindaco di Bari Antonio Decaro, si è svolta a Villa Framarino, nel Parco Naturale Regionale di Lama Balice, a cura dell’Associazione Culturale Andromeda, che svolge attività di didattica e divulgazione astronomica e ambientale nella struttura: è stata installata una meridiana di tipo sfera armillare sul terrazzo della struttura, in memoria dell’instancabile impegno di Maria Maugeri a difesa del Parco Naturale Regionale di Lama Balice e delle tante battaglie ambientaliste.

– foto: ufficio stampa Regione Puglia

