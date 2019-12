PUGLIA, EMILIANO: “2019 NON FACILE, MA NUMERI OK”

“Il 2019 è stato un anno non facile perché i principali problemi del Paese si sono verificati in Puglia. La questione dell’Ilva non ce la siamo inventata noi, le difficoltà del sistema bancario italiano non ce le siamo inventate noi. Per il resto i numeri della Regione sono tra i migliori che si potessero immaginare”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, chiamato dai giornalisti a tracciare un breve bilancio dell’anno che sta per concludersi, a margine della conferenza stampa di presentazione degli eventi di Capodanno in Puglia.

“Ovviamente parlare di numeri a chi sta male – ha aggiunto Emiliano – non ha senso, non faccio l’errore di rispondere con le statistiche a chi non ha lavoro, a chi ha difficoltà nella vita quotidiana, chiedo scusa per non essere riuscito a fare quello che loro si aspettavano. Tutti coloro che sono arrabbiati con me hanno ragione per definizione. Però devo dire che per me è stato molto più difficile il primo mandato da sindaco che questo da presidente della Regione. E’ stato difficilissimo rimettere in piedi la città di Bari e all’inizio pensavo di non farcela”.

“La Regione Puglia l’ho trovata molto più lanciata da chi mi ha preceduto. Ne approfitto per salutare Nichi Vendola e ringraziarlo per tutto il lavoro che ha fatto. Poi ho tutti i sindaci che mi aiutano. Colgo l’occasione per fare gli auguri anche ai nostri avversari, in particolare ad uno, a Raffaele Fitto: ovviamente anche lui fa parte di quei presidenti del passato che hanno fatto la loro parte. Ringrazio anche lui perché certi risultati non nascono dal nulla. Ogni sindaco, ogni presidente si ritrova problemi che quello di prima non ha risolto e deve risolverli” conclude Emiliano.

