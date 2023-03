BARI (ITALPRESS) – Stamane nell’aula udienze della sede della Corte dei conti di Bari, alla presenza del giudice della Corte costituzionale Angelo Buscema e delle più alte cariche istituzionali regionali, si è svolta la cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia. La relazione è stata svolta dal Presidente della Sezione giurisdizionale, Francesco Paolo Romanelli. “Nel corso del 2022 – ha detto Romanelli nella parte introduttiva della sua relazione – la completa riorganizzazione del settore iniziata nel 2019 ha iniziato a sortire positivi risultati” tant’è che “a fronte del significativo aumento dei giudizi introitati, la produttività complessiva non ne ha sofferto” anche a fronte “degli effetti positivi del processo telematico”.

Quanto alla natura del rapporto di servizio dei soggetti convenuti in giudizio, il presidente ha evidenziato “una netta prevalenza degli amministratori e dipendenti degli enti locali, e tra questi, di quelli dei Comuni, (84 convenuti) e dei dipendenti statali (76). Un cospicuo numero di giudizi ha riguardato, come negli scorsi anni, soggetti privati percettori di contributi e finanziamenti pubblici, elargiti da Agea, o nell’ambito dei progetti Pon e Por”. Il Procuratore regionale della sezione della Corte dei Conti della Puglia, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, ha affermato che al 1 gennaio 2022 risultavano pendenti 18.964 procedimenti istruttori; mentre nell’anno in corso sono stati aperti 4.810 nuovi procedimenti. Manfredi Selvaggi ha spiegato che rispetto all’anno precedente sono aumentati di circa il 50 per cento gli inviti a dedurre e gli atti giudiziaria, con un complessivo danno erariale azionato pressochè triplicato rispetto all’anno prima. E’ altresì aumentato l’importo delle somme recuperate a seguito delle sentenze di condanna (con un incremento del 40% circa) e della “spontanea riparazione”. L’impegno della Procura pugliese ha riguardato innanzitutto il contrasto alle frodi per la percezione di risorse pubbliche, statali ed europee, con la massima attenzione sui fondi del Pnrr. “Numerose – ha proseguito il Procuratore – sono state anche le per quanto attiene ai danni in materia sanitaria”, di cui ha segnalato l’atto di citazione ad un funzionario dell’Asl di Foggia un danno erariale di circa 120 mila euro per pagamento di vari beni mai consegnati o comunque inutili e che risultavano acquistati mediante falsi ordini di acquisto. “Va segnalato, infine – ha concluso Manfredi Selvaggi – il sempre crescente fenomeno della cd. “riparazione spontanea”, cioè il recupero economico a seguito di istruttoria o di notifica di invito a dedurre o dell’atto di citazione. Si tratta di somme importanti, per il 2022 pari a circa 400 mila euro”.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, hringrazio i magistrati delle sezioni giurisdizionali di controllo per il lavoro che svolgono e “ringrazio – ha detto – anche quelle migliaia e migliaia di amministratori, impiegati, dirigenti, funzionari perbene della pubblica amministrazione che non danno lavoro alla Corte dei Conti, ma anzi consentono al nostro Paese di funzionare: sono quelli che rischiano di più”. Il vicepresidente Raffaele Piemontese, ha aggiunto: “il bilancio della Regione Puglia è un bilancio sano e in salute, anche grazie alla collaborazione istituzionale con la Corte dei Conti, con cui i nostri uffici s’interfacciano e della quale rispettiamo le direttive e le indicazioni. Questo è certificato da un’agenzia internazionale di rating, Moody’s: siamo riusciti a coprire tutte le spese, con un bilancio autonomo che è sano dà impulso all’economia della Puglia”.

