BARI (ITALPRESS) – In occasione della Festa degli innamorati, Teca del Mediterraneo, Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, lancia una nuova campagna di promozione “Arte in Teca” con l’intento di far sbocciare l’amore per l’arte. Attraverso la realizzazione e pubblicazione di video, l’iniziativa si propone di utilizzare mezzi creativi per incuriosire piacevolmente il pubblico, invitarlo alla lettura e ad utilizzare i tanti servizi messi a disposizione gratuitamente dalla biblioteca. In Teca del Mediterraneo sono disponibili numerosi volumi dedicati all’arte, nazionale ed internazionale, cataloghi di esposizioni, monografie sui più grandi artisti e capolavori e sulle maggiori correnti artistiche, sia storiche che contemporanee. Tra essi vi sono anche edizioni di pregio consultabili su prenotazione. Le pubblicazioni attengono alla fotografia, alla scultura, alla pittura, all’architettura e al disegno. L’arte, nei suoi vari linguaggi, ci permette di avere uno sguardo più ampio sulla natura e sul mondo, aprendo la nostra mente alla bellezza che ci circonda. I video saranno disponibili ogni due settimane su YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ijA4okGhuw0;

sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/BibliotecaConsiglioRegPugliaTecadelMediterraneo; e sul profilo Instagram teca_del_mediterraneo.

Il primo video è relativo al volume “Amore, passione e sentimento: da Hayez a Cremona e Previati”, Sagep Editori, 2019. Con l’occasione segnaliamo sul sito di Teca del Mediterraneo la disponibilità di una vetrina virtuale dedicata all’arte e, nella sezione “Percorsi”, una selezione tematica di letture, una piccola bibliografia utile per avvicinarsi al tema.

L’elenco dei volumi è consultabile al seguente link https://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/list/arte/421221381226 . La biblioteca inoltre ha allestito bacheche espositive con una selezione di volumi di arte tra quelli posseduti. I testi sono consultabili in sede a scaffale aperto e disponibili per il prestito. La Teca del Mediterraneo è dotata di un patrimonio composto da diverse tipologie di documenti, quali monografie, periodici, ebook sui temi economico-giuridici, ma negli ultimi anni sono state arricchite le sezioni tematiche che valorizzano l’identità regionale, la multiculturalità, l’ambiente ed i temi di genere, nonchè la sezione ragazzi e la sezione dedicata all’arte ed allo spettacolo. Quest’ultima è costituita da una collezione di fondi per la costruzione di una memoria sulla storia dello spettacolo in Puglia. La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura, attività destinate a tutti i cittadini. Attraverso i propri servizi si impegna ad accrescere il benessere sociale e a migliorare le abilità e le capacità delle persone, facilitando l’accesso alla cultura, ai documenti e alle informazioni. Sostiene, inoltre, la formazione continua nel rispetto delle diversità culturali.

