“PUCA” di Sara Scalera approda alla Mostra di Venezia in anteprima mondiale

VENEZIA (ITALPRESS) – “PUCA” di Sara Scalera, seconda opera prodotta da GM Production, divisione cinema e casa di produzione indipendente dell’agenzia di comunicazione Gruppo Matches, con i Produttori Associati Limbo Film, Hubris Pictures, Eidos Film, Red Couch Pictures e 8 Production, approda al Lido di Venezia in anteprima mondiale.

Il film sarà proiettato in esclusiva per l’Italia su Rai Cinema Channel e vedrà la proiezione Press/Industry lunedì 7 settembre e la prima Proiezione ufficiale martedì 8 settembre, nel corso della 83^ edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, all’interno della 11^ edizione di SIC@SIC – Short Italian Cinema@Settimana Internazionale della Critica, curata dalla Delegata Generale Beatrice Fiorentino con i membri della commissione di selezione Matteo Berardini, Marianna Cappi, Francesco Grieco e Marco Romagna.

Il programma nasce dalla sinergia fra il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) e Cinecittà, ed è una delle iniziative per il supporto allo sviluppo del nuovo cinema italiano e per la promozione dei giovani autori. L’opera firmata da Sara Scalera è stata realizzata con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission e con il patrocinio del Comune di Palizzi. Gli splendidi Calanchi di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria. Un luogo sperduto e bellissimo della Calabria, tre sorelle, l’estate, il mare, una sirena. Sono gli anni ’90, in un primo pomeriggio estivo.

Mentre i genitori dormono, Lotti e Malibù (questi i nomignoli che si danno tra loro le sorelle) decidono di uscire di nascosto per andare al bar, tra gli altri frequentato da un ragazzo che piace ad entrambe. Puca, la sorella più piccola, vuole andare a tutti i costi con loro, pena il risveglio dei genitori tramite le sue urla. Le tre quindi si avviano e, mentre passano dalla spiaggia, Puca si avvicina a riva e dice di aver visto una sirena.

“Sapere che Puca è in programmazione alla SIC è un’emozione indescrivibile” commenta la regista, proveniente da Mesagne, in provincia di Brindisi, Sara Scalera. “È una storia che volevo realizzare da anni perché è legata alle mie radici e alle estati infinite degli anni ’90. Mi ritengo fortunata ad aver incontrato lungo il percorso di realizzazione del film gente meravigliosa e appassionata che ci ha creduto quanto me.”

Distribuito da Allegorie Film, scritto dalla regista, classe 1988, insieme allo sceneggiatore e regista Antonio Romagnoli e girato in pellicola Kodak 16mm, il corto porta per la prima volta sul grande schermo i sorprendenti volti delle giovanissime attrici calabresi Annunziata Celeste Vadicamo, Elisa Rosaci e Ludovica Tassone alle prese con i temi dell’adolescenza, tra i quali il desiderio di fuga.

“Al centro del film, le prime esperienze da ragazze, la voglia di vivere secondo nuove regole, ma anche – attraverso il personaggio della piccola Puca – il mondo dell’infanzia, con la sua stravaganza e il suo bisogno di fantasia” commenta Cristina Borsatti, Responsabile di GM Production. “Una storia tutta al femminile, ambientata in un luogo unico e sospeso nel tempo – gli straordinari Calanchi di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria -, visione di una nuova voce nel panorama cinematografico italiano, Sara Scalera, con cui stiamo già immaginando nuovi progetti.”

Quanto alla piccola attrice protagonista, Annunziata Celeste Vadicamo, per Sara Scalera è stato amore a prima vista. “Quando l’ho vista arrivare ai provini, mi sono resa conto che la mia Puca era esattamente così, molto più piccola di quella che avevo immaginato, con una montagna di capelli e un modo di parlare davvero unico.”

Protagonista assoluto di “Puca” anche il suo sorprendente sfondo. “Da autore calabrese è un onore poter vedere rappresentata a Venezia la mia terra nella sua versione più pura e magica, quella del tempo sospeso e dei luoghi misteriosi, geografici e dell’anima” riferisce Antonio Romagnoli, sceneggiatore di Puca. “Non mi sorprende che Sara Scalera abbia scelto la Calabria grecanica per restituire la sua poetica così delicata e sognante.”

“Un anno ricco di visioni e fantastiche sorprese. Abbiamo prodotto due cortometraggi in questo 2026, PUCA, che approda alla SIC nella quinta d’eccezione rappresentata da Venezia, e QUINN, che ad agosto è volato ad Hollywood al prestigioso HollyShorts Film Festival di Los Angeles. Sono molto felice e fiero di questi risultati e, naturalmente, del lavoro della giovane Sara Scalera, una pellicola delicata che accarezza i valori della vita a cui, da padre, tengo personalmente molto. Godiamoci questi traguardi, sono stimolo importante per le nostre prossime produzioni, come il DocuFilm dedicato all’atleta Andy Diaz, in preparazione. Sono certo che sarà solo il primo passo di un percorso straordinario”, afferma Andrea Cicini, Ceo di Gruppo Matches / GM Production.

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(ITALPRESS).