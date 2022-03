Pubblico impiego verso le elezioni Rsu, Uilpa “Modello di democrazia”

Dal 5 al 7 aprile si voterà per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie del pubblico impiego. Un appuntamento molto sentito per il mondo sindacale e i lavoratori. Ne ha parlato in un'intervista all'Italpress Sandro Colombi, segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione. sat/mrv