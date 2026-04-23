CAGLIARI (ITALPRESS) – E’ stato pubblicato il bando relativo al Cartellone delle manifestazioni dello spettacolo. Si tratta del settimo dei 13 cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2026, a valere sulla Legge Regionale 7/1955. Sulla scia dei risultati conseguiti nell’anno precedente e in considerazione dell’elevato numero di iniziative realizzate, sono stati destinati 4 milioni di euro al sostegno degli eventi di spettacolo. Le risorse stanziate mirano a sostenere una programmazione ampia e di qualità, capace di valorizzare il territorio, attrarre flussi turistici e incentivare la partecipazione del pubblico, contribuendo al contempo allo sviluppo economico e culturale della comunità. Potranno presentare istanza, fino alla data dell’8 maggio, organismi pubblici e privati, in forma singola o associata, che organizzano eventi di spettacolo dal vivo (relativi a musica, canto, teatro, danza,à) ed altri eventi culturali, con esclusione di quelli della tradizione sarda ricompresi nel Cartellone delle manifestazioni folkloristiche e tradizionali. L’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio potrà finanziare i progetti presentati nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo di euro cinquantamila. Per le azioni di promozione e comunicazione la spesa obbligatoria minima è del 20% del contributo concesso.

“Alla luce dell’importanza strategica e delle significative ricadute economiche generate dagli eventi dal vivo -tra cui concerti, spettacoli teatrali e manifestazioni culturali- intendiamo consolidare e rafforzare il nostro impegno in questo ambito” afferma l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu “l’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente l’attrattività del territorio, incentivando la partecipazione di un pubblico sempre più ampio e diversificato, sia locale che turistico. Gli investimenti in questo settore rappresentano infatti un volano strategico per l’economia, capace di generare ricadute positive su strutture ricettive, ristorazione e servizi, oltre a valorizzare l’identità culturale e le eccellenze del territorio”. Le domande devono essere presentate seguendo le indicazioni contenute nel L.R.7/1955, annualità 2026 – Bando 2C Cartellone delle manifestazioni dello Spettacolo.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).