Pubblica video sui social mentre spara, denunciato ragazzo

MACERATA (ITALPRESS) - La Polizia di Macerata ha denunciato un ragazzo di origini straniere di circa vent'anni, residente in provincia immortalato in un video in cui ha esploso colpi in aria con una pistola a salve. Ai poliziotti è arrivata una segnalazione tramite la piattaforma "Youpol". A seguito di accertamenti è stato individuato e rintracciato. Veniva effettuata pertanto una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di armi ed esplosivi che dava però esito negativo. L'attività è stata possibile grazie al senso di responsabilità e alla collaborazione fattiva dei cittadini che mediante l'applicazione della Polizia di Stato denominata "Youpol". Tramite l'app è infatti possibile, anche caricando video e audio, segnalare episodi di bullismo, di spaccio di sostanze stupefacenti e di violenza domestica.