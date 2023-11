Psoriasi, una malattia non prevedibile

MILANO (ITALPRESS) - La psoriasi è una malattia infiammatoria e cronica della pelle caratterizzata da una crescita anomala dell'epidermide. L'infiammazione e il disordine nella crescita dei cheratinociti, le cellule più abbondanti nell'epidermide, portano alla formazione di placche in rilievo di colore rosso vivo, rivestite da squame biancastre. Le localizzazioni più comuni sono i gomiti, le ginocchia e il cuoio capelluto, ma la psoriasi può manifestarsi anche in altre aree del corpo, comprese le unghie. Si calcola che colpisca circa il 2% della popolazione generale. Ne ha parlato Antonio Costanzo, ordinario di dermatologia, direttore della scuola di specializzazione di Humanitas University e responsabile dell'Unità operativa dell'Istituto Humanitas di Rozzano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl