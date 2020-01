Provenzano: “Un nuovo piano per il Sud”

"Stiamo lavorando alla definizione di un nuovo piano per il Sud. La vera novita' sara' in un metodo che coinvolge gli Enti locali". Lo ha annunciato il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, incontrando una delegazione dell'AnciSicilia, guidata dal presidente Leoluca Orlando, a Villa Niscemi, a Palermo. mra/vbo/r