PROVENZANO “UN NUOVO PIANO PER IL SUD”

“Stiamo lavorando alla definizione di un nuovo piano per il Sud. La vera novità sarà in un metodo che coinvolge gli Enti locali, e che consentirà di mettere a terra le risorse, che devono essere impegnate, spese e arrivare ai territori”. Lo ha annunciato il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, incontrando una delegazione dell’AnciSicilia, guidata dal presidente Leoluca Orlando, a Villa Niscemi, a Palermo.

“Mi sono sempre battuto per il Sud – ha aggiunto -. Questa è la mia battaglia. Dobbiamo trovare le sedi per un confronto istituzionale. Io non vi dico fermatevi ma parliamo. Non sono qui a raccontare il lavoro che ho svolto. Se oggi bisogna ripartire con lo sviluppo bisogna farlo dai comuni”. Pertanto, ha sottolineato: “Sono d’accordo nel costituire un tavolo di dialogo con le amministrazioni comunali”.

“Quando sono arrivato – ha proseguito – ho fatto i conti ed ho trovato il livello di investimenti pubblici più basso della storia della Repubblica. Dobbiamo creare un rapporto con gli Enti locali, trovare un metodo: va applicata la clausola del 34% che è stata una delle mie battaglie, ogni investimento adesso deve seguire questo riparto di risorse proporzionale alla popolazione di riferimento. Con il ministro Boccia ho anche lavorato per un chiaro riferimento agli Enti locali”.



(ITALPRESS).