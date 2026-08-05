Protocollo tra il Ministero del Lavoro e ASSTEL per potenziare la piattaforma SIISL, Calderone: “Ulteriore passo nella strategia di modernizzazione”

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, mappare con precisione i fabbisogni professionali del settore e accompagnare lavoratori e imprese nella transizione digitale e nell’era dell’intelligenza artificiale. Questi i capisaldi del protocollo d’intesa triennale siglato tra il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Asstel, l’associazione di categoria della filiera delle telecomunicazioni. L’accordo mira a potenziare e arricchire di nuove funzionalità la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), il marketplace digitale pubblico del ministero realizzato in collaborazione con Inps.

Attraverso l’intesa, Asstel promuoverà tra le aziende associate la pubblicazione delle posizioni aperte (vacancies) sul SIISL e collaborerà all’orientamento dell’offerta formativa, supportando interventi di upskilling e reskilling e l’apertura dei corsi delle aziende associate anche ai disoccupati, per agevolare e velocizzare l’acquisizione di risorse qualificate in linea con le specifiche esigenze delle imprese.

“L’intesa rappresenta un ulteriore passo nella strategia di modernizzazione del mercato del lavoro perseguita dal Governo – ha affermato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone -. Il costante impegno nel potenziamento della piattaforma SIISL mira a rendere questo strumento sempre più capace di operare come infrastruttura digitale pubblica del lavoro nel nostro Paese. La collaborazione con la filiera delle telecomunicazioni consentirà di mappare con maggiore precisione i fabbisogni del settore e di rafforzare l’offerta formativa dedicata alle competenze digitali, essenziali per ridurre il mismatch e sostenere la crescita occupazionale”.

“Con questo protocollo Asstel condivide con le istituzioni la propria conoscenza dei fabbisogni professionali della filiera delle telecomunicazioni, contribuendo a rendere il SIISL uno strumento sempre più efficace per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. È una collaborazione che rafforza la competitività del settore e sostiene lo sviluppo delle competenze digitali indispensabili per la trasformazione del Paese”, dichiara Pietro Labriola, presidente di Asstel.

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