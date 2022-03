Protezione civile, in partenza gli aiuti per i profughi ucraini

Volontari e operatori della Protezione Civile sono al lavoro nell'hub di Avezzano per preparare il prossimo carico di materiale per l'assistenza ai profughi ucraini. Destinazione il polo logistico di Suceava, in Romania. abr/gtr