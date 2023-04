BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ di nuovo operativa la sede di Cesenatico della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco volontari dopo l’incendio di origine dolosa che, a fine febbraio, ha provocando ingenti danni a strutture e attrezzature. In attesa del ripristino dei locali danneggiati, sono stati installati in appositi spazi individuati dal Comune presso la sede tre moduli container che appartengono alla Colonna Mobile regionale. Per garantire l’operatività ai volontari dell’associazione “Radio soccorso Cesenatico”, il Coordinamento provinciale del volontariato di Forlì-Cesena e l’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna hanno individuato una soluzione temporanea, in modo da consentire l’utilizzo delle attrezzature di supporto in caso di emergenze e la continuazione delle attività di Protezione civile a favore della collettività.

“Era fondamentale intervenire quanto prima, e fare tutto il possibile affinchè la Protezione civile di Cesenatico e i Vigili del Fuoco volontari potessero avere uno spazio, anche temporaneo, cui fare riferimento per poter operare- ha commentato Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile-. Parliamo di una realtà imprescindibile per la sicurezza delle persone e del territorio. Così ci siamo mossi, come previsto, in tempi rapidi”. Soddisfatto per l’intervento il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli: “Ringrazio l’Agenzia regionale di Protezione civile e il Coordinamento provinciale del volontariato di Forlì-Cesena, che in sinergia hanno consentito di posizionare dei moduli provvisori per le attività minime dei volontari di Radio soccorso. Come Amministrazione, stiamo lavorando per definire i lavori di ripristino dell’immobile, che vorremmo presto rimettere a disposizione sia di Radio soccorso che dei Vigili del Fuoco volontari, attualmente ospitati a Bellaria”.

foto: ufficio stampa Regione Emilia-Romagna

(ITALPRESS).