“Prossima fermata Roma”, al via campagna promozione

Promuovere l'immagine di Roma in Italia e all'estero per rilanciare il turismo. Con questo obiettivo l'Amministrazione capitolina ha pianificato una serie di iniziative di comunicazione e marketing finalizzate a far ripartire i flussi sia a livello domestico che internazionale in vista della stagione estiva. "Prossima fermata Roma" è il nome della campagna pubblicitaria che viene lanciata per promuovere i viaggi di prossimità nella Capitale in 15 città italiane raggiungendo, in base alle stime dei fruitori di mezzi pubblici, circa 53mila persone. mgg/mrv/red