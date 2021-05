ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il testa a testa tra Juventus e Genoa nel girone 1 del campionato under 17: entrambe le squadre hanno guadagnato i tre punti nel weekend, i bianconeri vincendo 4-2 contro la Sampdoria e il Genoa superando 3-0 l’Entella. Distanze che aumentano nel gruppo 2, dove l’Inter pareggia la quarta gara consecutiva (1-1 contro il Monza) e vede il Milan allontanarsi di tre lunghezze grazie all’1-3 a domicilio alla Cremonese. Risultato a sorpresa nel girone 3, dove l’Atalanta cade sotto i colpi dell’Hellas Verona con un sonoro 0-4, e si fa raggiungere in vetta dal Vicenza, che ha regolato 4-2 il Chievo. Nell’unica partita del gruppo 4 finisce 1-1 tra Udinese e Cittadella in una gara tra squadra lontane dal primo posto. Finisce in parità l’incontro per la testa del girone 5, 1-1 tra Sassuolo e Bologna che permette allo Spezia di riavvicinarsi grazie al successo per 1-2 sul Parma. Con la Roma a riposo, la Lazio si rifà sotto nel gruppo 6, vincendo 2-1 contro la Fiorentina, mentre il derby tra Empoli e Pisa vede trionfare gli azzurri per 4-0. Gironi 7 e 8 con una sola partita per raggruppamento: il Napoli non sbaglia contro il Pescara (2-0) e si porta a -1 dal Benevento, il Crotone continua la sua marcia di imbattibilità battendo 3-1 la Reggina.

