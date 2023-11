TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo, dopo aver archiviato un primo semestre con risultati estremamente positivi, prosegue la sua costante crescita grazie alla disciplina nell’attuazione di un piano prodotto strategico solido, fondato sul rigore nel perseguire i massimi standard in termini di qualità. Con un occhio sempre vigile al mercato europeo, la strategia del marchio è focalizzata sul rafforzamento della propria presenza a livello globale, infatti Alfa Romeo ha recentemente debuttato ufficialmente in Arabia Saudita, nell’isola di Martinica, Singapore, Hong Kong, e rafforzato la sua presenza con il lancio di Tonale a Dubai, Marocco e Giappone. Gli obiettivi che il marchio si è prefissato sono chiaramente sfidanti ed il 2023 si conferma un anno complesso, ma le ottime performance commerciali confermano la solida strategia intrapresa dal marchio. A livello globale del 3° trimestre 2023 le immatricolazioni del marchio crescono del +39% e del 10% nel trimestre di riferimento con l’Europa in forte e costante crescita con valori medi che riportano +66% YTD, e +15% in riferimento al terzo trimestre. A trainare le ottime performance della regione, l’Italia +95.3% YTD, +36.5% Q3, Germania +83.7% YTD, 37.9% Q3, Belgio +82.0% YTD, +59,4% Q3, Francia +72.3% YTD, +7,7 Q3.

La regione Middle East & Africa con +128% nel complessivo annuo conferma il trend di crescita da record, +66% è il dato relativo al 3° trimestre. La Regione è attualmente una certezza per il marchio italiano, in costante crescita dal 2022. Nello specifico, la Turchia si è imposta come leader globale per rapidità nella crescita in termini di volumi, sei volte superiore rispetto al 2022, e la tendenza estremamente positiva si conferma anche nel trimestre con un +160%. A rafforzare la presenza del marchio nella regione, a Dubai è stata lanciata l’intera gamma Alfa Romeo (Giulia Stelvio e Tonale) così come in Marocco dove hanno esordito nuova Giulia e nuovo Stelvio. In Asia, Alfa Romeo continua a rafforzare la sua presenza. La regione (India Asia Pacific), +27% vs terzo trimestre 2022, rappresenta un’area strategica di fondamentale importanza e, a testimonianza del focus del marchio, a Singapore è stato inaugurato un nuovo flagship store ufficiale, in continuità con il debutto del marchio ad Hongkong. Inoltre, in Cina e Giappone, dopo il lancio di nuova Giulia e nuova Stelvio, è giunto il momento di Tonale che finalmente può essere ordinato e guidato dagli appassionati del marchio.

Anche negli Usa Tonale ha fatto il suo debutto. Dopo lo strepitoso risultato in termini di qualità ottenuto grazie alla ricerca IQS (Initial Quality Study) effettuata da JD Power, nella quale Alfa Romeo si è posizionata sul gradino più alto del podio tra i marchi premium e al terzo posto nell’ industry, il marchio italiano è pronto a ristabilirsi con una gamma rinnovata in un continente dal grandissimo potenziale che in settembre riporta un interessante + 7% rispetto al 2022. Da segnalare infine il ritorno di Alfa Romeo in Martinica, con l’inaugurazione di un nuovo showroom del marchio.

foto: ufficio stampa Stellantis

