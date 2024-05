PARMA (ITALPRESS) – Dopo 1094 giorni, il Parma ritrova la serie A. Tre anni di Purgatorio, spazzati via da una cavalcata trionfale. Il pari del San Nicola in casa del Bari sancisce la matematica promozione con 180′ d’anticipo e suggella un cammino da record: 74 punti – frutto di ventuno vittorie e undici pareggi a fronte di sole quattro sconfitte, accompagnati da 64 gol fatti e 33 subiti – regalano il terzo salto di categoria al tecnico Fabio Pecchia, che in passato aveva già centrato lo stesso traguardo alla guida del Verona nel 2017 e della Cremonese due stagioni fa. Questo, se possibile, è ancora più meritato perchè la squadra crociata è stata la più continua del lotto, non ha mai ceduto il comando della classifica nonostante alle sue spalle le inseguitrici, a turno, provassero invano a tenere il passo e, soprattutto, è riuscita a raccogliere i frutti di un lavoro iniziato fin dallo scorso anno, in cui conobbe l’amara delusione dell’eliminazione in semifinale play-off ad opera del Cagliari. Da lì l’ambiente è ripartito grazie a pochi ma significativi ritocchi (il doloroso addio ai “senatori” Buffon e Vazquez e gli arrivi di Hernani, richiamato alla base, e Di Chiara, le uniche due sostanziali novità nell’undici titolare), alla crescita esponenziale dei molti giovani in rosa, Bonny e Circati su tutti, e alla maggior consapevolezza del gruppo, coinvolto interamente nelle rotazioni dall’allenatore di Formia. Al resto hanno provveduto le qualità dei singoli, in primis Man, capocannoniere con undici reti, e Bernabè, la costanza di capitan Delprato ed Estevez e, non ultimi in ordine d’importanza, gli investimenti e la passione del presidente Kyle Krause, in carica dal settembre 2020, che testimoniano la forza e la bontà del progetto di un club ambizioso. C’era anche il massimo dirigente americano nella grande festa allestita, sotto una pioggia battente, in piazza Garibaldi, dove il Parma, accolto da migliaia di tifosi, è arrivato attorno alla mezzanotte direttamente da Bari. Il tempo di intonare qualche coro e mostrare la maglietta celebrativa “ParmAgain” ma già da oggi è il momento di pensare al futuro: nel mirino le rimanenti due partite con Cremonese e Reggiana per chiudere il campionato al primo posto, mai conquistato finora in serie B nella storia ultracentenaria, poi ci sarà da pianificare la nuova avventura tra i “grandi” del calcio italiano che avrà come punti fermi il condottiero Pecchia e i tanti talenti che la società sta blindando da ormai alcuni mesi. Programmazione e linea verde: così il Parma è tornato in alto.

