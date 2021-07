ROMA (ITALPRESS) – Scholas e Coni, alla presenza del presidente Giovanni Malagò, hanno siglato un accordo riconoscendo unitamente il ruolo e il valore insostituibile dello sport nella formazione dei giovani. Oggi alla presenza del Presidente Malagò si è dato vita al progetto etico Synergo: una sinergia tra Scholas Occurrentes e la Commissione Nazionale Atleti del Coni che hanno come fine quello di creare iniziative a carattere etico e percorsi formativi che uniranno sport, arte e tecnologia. L’idea è quella di implementare un reciproco interesse ad avviare una collaborazione che sia finalizzata alla realizzazione di processi di sensibilizzazione e informazione degli atleti sui temi della prevenzione e contrasto al disagio giovanile attraverso attività congiuntamente individuate e promuovere le esperienze di vita sportiva degli atleti di rilevanza nazionale, affinchè possano essere di esempio per i giovani. Una serie di iniziative che pur differenziandosi nei contenuti e target di riferimento avranno un obiettivo comune. Il progetto, rivolto a scuole, oratori, associazioni, federazioni e società sportive si ispira ai concetti chiave universali di Papa Francesco che in questa ottica integrata rappresentano il tracciato del percorso da fare insieme attraverso lo sport, da interpretare come missione educativa. Papa Francesco afferma che “Lo sport è importante perchè insegna come giocare in squadra. Lo sport salva dall’egoismo. Ecco perchè è importante lavorare in squadra, studiare in squadra, percorrere la strada della vita in squadra. E quando si gioca in squadra, ognuno diventa più grande come persona. E quando la squadra gioca la competizione, invece di essere una guerra, è il seme della pace”. Scholas cerca di ridare allo sport le dimensioni giocose e creative che, nell’incontro con gli altri, costituiscono una comunità, un percorso educativo che sia una scuola di vita. Le esperienze Scholas cercano, attraverso varie discipline e tecniche sportive, di generare spazi per la conoscenza e la formazione in valori come la resilienza, il lavoro di squadra, il rispetto, l’onestà, lo sforzo e uno spirito di solidarietà. Scholas Occurrentes è un’Organizzazione Internazionale di diritto pontificio creata e guidata da Papa Francesco presente in 190 Paesi, con una rete che comprende quasi 500.000 scuole e realtà educative, di ogni confessione religiosa, sia pubbliche sia private e che supporta oltre 1 milione di giovani. Il suo obiettivo è quello di promuovere la cultura dell’incontro per la Pace.

(ITALPRESS).