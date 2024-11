NAPOLI (ITALPRESS) – “Sono partite oggi, a Scampia, le attività di scavo e di preparazione per le fondazioni del primo edificio residenziale previsto nell’ambito del programma di rigenerazione urbana per l’area delle Vele. Gli escavatori sono al lavoro per preparare il terreno ed effettuare gli scavi e,successivamente, si procederà a gettare le fondazioni. L’edificio che sarà realizzato rientra nell’intervento di sostituzione dell’edilizia residenziale pubblica esistente prevista dal progetto ReStart Scampia”. Lo rende noto la vicesindaca e assessore all’Urbanistica del comune di Napoli, Laura Lieto.

