Progetto “Plate Check”, in Italia 3 mln di veicoli non sono assicurati

ROMA (ITALPRESS) - In Italia circa 3 milioni di veicoli circolano senza assicurazione. È uno dei dati che emerge dal progetto "Plate Check", lanciato nel 2018 e sviluppato da Fondazione Ania e Polizia di Stato con l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza stradale e contrastare l'incidentalità che deriva da mezzi privi di copertura assicurativa, non sottoposti alla revisione obbligatoria o coinvolti in violazioni dei tempi di guida e riposo da parte dei conducenti professionali. Dei risultati del progetto si è parlato nel corso di una conferenza stampa a Roma a cui ha partecipato - oltre a Filiberto Mastrapasqua, Direttore del Servizio di Polizia Stradale - Umberto Guidoni, segretario generale di Fondazione Ania e Co-direttore generale di Ania. fo7/xb1/fsc/gsl