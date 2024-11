Progetto “Piazze pulite” a Palermo, Alongi “Serve collaborazione”

PALERMO (ITALPRESS) - “E’ un'iniziativa lodevolissima, è un percorso che stiamo costruendo di collaborazione tra le associazioni e il Comune di Palermo perché l’ho sempre detto e lo sostiene tutta l'amministrazione: rendiamo le nostre piazze più pulite solo attraverso una collaborazione con i cittadini. Nonostante episodi di abbandoni di rifiuti ingombranti e non solo noi non ci arrendiamo e andiamo avanti perché siamo convinti che ce la possiamo fare. Stiamo guardando anche alla possibilità di affidare a privati, nel senso una collaborazione tra privati e pubblico, anche per quanto riguarda la potatura degli alberi”. Così l’assessore all’ambiente del Comune di Palermo, Pietro Alongi, a margine della seconda giornata del nuovo ciclo di "Piazze Pulite", progetto svolto con la collaborazione delle associazioni di Idea e Azione e di Quartiere Pulito, che si è svolta a Piazza Lolli a Palermo e che ha visto impegnati decine di cittadini nella pulizia della piazza. In merito a Reset: “Oggi arriva il contratto di servizio di Reset in Aula. Significa che questo concetto di servizio finalmente sarà un concetto innovativo, con Reset che collaborerà con Rap”, dichiara Alongi. xd6/vbo/gtr