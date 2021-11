ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – La tecnologia al servizio delle cure pediatriche con un percorso dedicato all’implementazione dei trattamenti di radiologia pediatrica e all’umanizzazione delle cure. Soprattutto per garantire un’assistenza in un ambiente a misura di bambino e per ridurre al minimo i disagi e le paure dei piccoli pazienti. Qeesta è l’iniziativa della Fondazione De Marchi nell’ambito del “Progetto Pedrito”, all’interno dell’ospedale pediatrico del Policlinico di Milano, Clinica De Marchi. E per sostenerlo è stata lanciata una campagna sms solidale. Per donare basta inviare un sms o fare una chiamata da rete fissa al numero 45581 entro il 21 novembre.

Il progetto Pedrito ha contribuito all’acquisto di macchinari all’avanguardia, come una TAC di ultima generazione dedicata prevalentemente all’ambito pediatrico. Con l’intenzione di umanizzazione degli ambienti di accoglienza e terapia. La TAC andrà a potenziare le attività della radiologia trasversali a tutto l’ospedale, sia nell’emergenza sia per i ricoveri e per le visite ambulatoriali.

Non solo esami di routine, quindi, ma anche biopsie guidate dalle tecniche radiologiche, diagnostica per i percorsi delle malattie rare. E approfondimenti relativi alle malattie oncologiche.

Oltre all’introduzione di questa nuova apparecchiatura è previsto l’allestimento di ambienti, progettati in modo da mettere in primo piano l’aspetto del benessere psicologico. E per ridurre al minimo i momenti di stress e paura nei piccoli pazienti. L’ambiente è strutturato in maniera tale da offrire al bambino la possibilità di “entrare” nei fondali sottomarini grazie ad ambienti immersivi realizzati con proiezioni 3D e dipinti. Un’esperienza che aiuta molto i piccoli pazienti, distogliendoli dalle paure e dallo stress della realtà ospedaliera.

Il percorso inizia già dalla sala di attesa personalizzata dai dipinti dell’artista Gregorio Mancino. In qul luogo, attraverso i visori 3D Oculus Go, il bambino in un mondo virtuale sottomarino fino alla sala TAC. Allestita con proiettori per una visione a 360°, in continuità con il viaggio tematico già intrapreso in sala d’attesa. Inoltre, grazie all’uso della musicoterapia sono diffusi nell’ambiente suoni e musiche per un coinvolgimento non solo visivo ma multisensoriale.

Grazie al Progetto Pedrito, la Clinica De Marchi può ora contareUn sms per il Progetto Pedrito, la tecnologia al servizio delle cure pediatriche su un’assistenza che permetterà di ottenere risultati efficaci nel trattamento mininvasivo percutaneo o endovascolare. Facendo sì che i bambini possano avere trattamenti mini invasivi ad hoc per la loro patologia in tempi più rapidi e in maniera più appropriata. Per questo è fondamentale continuare a supportare il team della Radiologia e della Pediatria del Policlinico. E le attività in favore del benessere e della serenità dei piccoli pazienti e dei loro familiari.

Il progetto rientra nel quadro complessivo delle attività del progetto Un ospedale MICA MALE per il contenimento del dolore e dello stress in tutti i bambini in cura alla Clinica De Marchi. E ha come obiettivo anche quello di formare personale medico competente e volontari specificatamente dedicati.

(ITALPRESS).