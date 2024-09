Produzione industriale in calo a luglio

ROMA (ITALPRESS) - Produzione industriale in calo in Italia. Dopo due mesi di crescita congiunturale l’indice registra, a luglio, una diminuzione dello 0,9% su base mensile. Nella media del periodo maggio-luglio la discesa del livello della produzione è pari a -0,4% a confronto con i tre mesi precedenti. Lo rileva l'Istat, spiegando che il calo è diffuso ai principali comparti, con l’esclusione dell’energia. In termini tendenziali, l’indice generale è in flessione del 3,3%. Fa eccezione l'energia. Giù invece i beni intermedi e, in misura più accentuata, i beni strumentali e quelli di consumo. I settori di attività economica che registrano gli aumenti maggiori sono la fabbricazione di prodotti chimici, le industrie alimentari, bevande e tabacco e la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria. Flessioni più ampie si registrano nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori. fsc/mrv