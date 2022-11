I prodotti Dyson protagonisti del Black Friday

Complici i primi pensieri ai regali di Natale, il mese di novembre fa scattare subito la molla Black Friday: ormai da anni il giorno più “scontato” dell’anno è atteso da milioni di persone che, tra offerte online e sconti eccezionali in negozio, vanno alla ricerca del loro affare. I prodotti tecnologici sono sicuramente quelli che fanno più gola, anche perché si possono trovare delle occasioni difficilmente ripetibili in altri periodi dell’anno e in quanto ad assortimento, modelli e prodotti disponibili c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Tra i colossi di prodotti tecnologici e di piccoli e grandi elettrodomestici, MediaWorld è una delle catene che propone le offerte migliori in tempo di Black Friday e, in particolare, i prodotti Dyson sono i grandi protagonisti, sia per la tecnologia avanzata che utilizzano, sia per le particolari caratteristiche in termini di prestazioni tanto da essere presentati in una pagina ad hoc: Dyson per il Black Friday disponibile sul sito ufficiale di MediaWorld.

Qui di seguito vi anticipiamo qualche esempio di prodotti in offerta decisamente interessanti:

Asciugacapelli Dyson Supersonic™ (fucsia/nichel)

Uno dei prodotti di punta in casa Dyson del Black Friday MediaWorld è sicuramente l’asciugacapelli Supersonic™, di finitura pregiata e dalle eleganti colorazioni fucsia e nichel. Si tratta di un asciugacapelli di ultima tecnologia che include ben 5 accessori per lo styling, tra cui il nuovissimo accessorio dedicato al finish. Tra le caratteristiche di Supersonic™ Dyson c’è il controllo intelligente del calore, l’alimentazione tramite il motore digitale Dyson V9, l’attacco magnetico degli accessori che consentono semplicità di utilizzo e rotazione a 360° e un concentratore completamente riprogettato in modo più largo e sottile che consente un flusso d’aria ad alta velocità ideale per lo styling. Per i maniaci della piega perfetta l’asciugacapelli Dyson Supersonic™ è una vera rivoluzione.

Piastra Dyson Corrale™ Rame

Altro prodotto di casa Dyson dedicato alla cura dei capelli, la piastra Dyson Corrale™ è l’unica piastra con lamine flessibili in lega di rame che si adattano alle curve del capello abbracciandolo delicatamente e ne limitano al minimo i danni. Offre ben 3 gradi di calore da 165 °C a 210 °C e un’autonomia di 30 minuti per adoperarla senza filo in modo molto più comodo e ovunque ci si trovi, ma non è tutto. Grazie allo schermo OLED è possibile visualizzare il livello di batteria, di ricarica e di temperatura, mentre lo spegnimento automatico consente l’auto disattivazione dopo 10 minuti di inattività garantendo sicurezza di utilizzo.

Così come per l’asciugacapelli, il sensore per il controllo intelligente del calore della piastra Dyson Corrale™ regola la temperatura delle lamine 100 volte al secondo per garantire potenza costante e calore adatto alla necessità del capello.

Aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect™ Absolute

Dyson è leader sul mercato, non solo per i prodotti dedicati alla cura dei capelli e allo styling, ma anche per le linee di prodotto dedicate alla pulizia, con cui è di fatto nata l’azienda. Il Black Friday di MediaWorld offre la possibilità di acquistare, ad un prezzo davvero eccezionale, anche l’aspirapolvere senza filo più potente ed intelligente sul mercato, ovvero il Dyson V15 Detect™ Absolute, dotato di una nuovissima spazzola Digital Motorbar™ che districa automaticamente peli e capelli dal rullo della spazzola, di luce integrata per rivelare le particelle di polvere invisibili e di schermo LCD che misura e quantifica costantemente le particelle di polvere aspirate. Il mini tubo anti groviglio, l’adattatore per angoli nascosti e la spazzola multifunzione in dotazione completano le prestazioni di un prodotto eccezionalmente rivoluzionario dedicato alla pulizia delle superfici.

Purificatore Dyson PurifierCool Formaldehyde

Mai come in questo periodo, anche il purificatore d’aria è un prodotto tecnologico utilissimo nella nostra quotidianità. Il Purificatore Dyson PurifierCool Formaldehyde cattura polvere, allergeni e il 99.9% dei virus dagli ambienti, offre la garanzia di eliminazione della formaldeide, rimuovendo anche il 99,95% delle particelle ultra fini di dimensione fino a 0,1 micron² e permette di abbinare alla funzione di purificazione anche quella di rinfresco dell’aria durante le afose giornate estive.

Grazie alla presenza dei sensori integrati che analizzano ogni secondo l’aria presente nell’ambiente e di un algoritmo in grado di controllare e visualizzare i dati relativi agli inquinanti a livello molecolare la garanzia delle prestazioni offerte è davvero superiore. Inoltre, mediante la presenza del filtro HEPA, il purificatore Dyson PurifierCool Formaldehyde cattura anche le particelle più piccole e uno strato ai carboni attivi rimuove gli odori e i gas presenti nell’aria. Si tratta di una tecnologia senza eguali che garantisce una purificazione totale dell’aria in modo semplice, immediato e senza alcuno sforzo da parte degli utenti.