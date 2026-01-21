Procaccini “Dividere l’Unione Europea dagli Stati Uniti è un errore”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Noi pensiamo si debba evitare di fare dazi, un'escalation senza senso". Così l'eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente dei Conservatori e Riformisti europei, Nicola Procaccini, durante la sessione plenaria a Strasburgo. Procaccini ha sostenuto che l'accordo raggiunto lo scorso anno "ha portato buoni frutti perché sono aumentate le nostre esportazioni negli Stati Uniti" e ha invitato a proseguire sulla strada del negoziato. "Dividere l'Unione europea dagli Stati Uniti è un errore sia rispetto al nostro passato, sia rispetto al nostro futuro comune", ha concluso. xf4/ads/mca3