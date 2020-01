PRO LOCO, MARCHIO DI QUALITA’ PER LE SAGRE DI 13 REGIONI

ROMA (ITALPRESS) – Ventotto eventi organizzati dalle pro loco hanno ottenuto al Senato il riconoscimento ‘Sagra di qualità’. Tredici le regioni coinvolte che hanno ricevuto la certificazione rilasciata dall’Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia perche’ hanno saputo promuovere prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentando al meglio la tradizione. Il marchio ha la finalita’ di valorizzare i prodotti e i piatti tipici della cucina tradizionale e contadina.

“Il Senato è la seconda grande istituzione d’Italia che apre le porte al territorio. Questo vuole essere un segnale che si parte dal basso e dal basso significa portare a conoscenza e riconoscere il mondo del volontariato”, ha spiegato il senatore questore Udc, Antonio De Poli.

“Attraverso la sapiente valorizzazione dei prodotti tipici – ha commentato il presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Antonino La Spina – le sagre rappresentano anche una importante porta d’ingresso per scoprire i territori. In un momento in cui questo fenomeno è in costante crescita e nel quale non mancano le speculazioni, il marchio Sagra di qualità punta a identificare e certificare quegli eventi che hanno uno stretto legame con i territori e le produzioni locali”.

