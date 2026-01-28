Princi “Ricordare pagina buia della Shoah per evitare oggi ogni discriminazione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Abbiamo ricordato in Parlamento una delle pagine più buie dell'umanità che è stata quella dell'Olocausto. Oggi più che mai è quella storia che deve essere riattualizzata contro qualsiasi forma di antisemitismo e discriminazione a favore e a sostegno di quelli che sono i forti principi ideali di un'Europa libera". Così l'eurodeputata di Forza Italia Giusi Princi, in merito alla commemorazione della Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto, che si è svolta al Parlamento europeo di Bruxelles. xf4/ads/mca1