Primo via libera dal parlamento Ue al Green Pass

La commissione per le libertà civili del Parlamento europeo ha approvato il pacchetto di misure per l'attuazione del certificato Covid europeo, con 53 voti a favore, 10 voti contrari e 5 astensioni. Il certificato verrà diffuso e gestito dai governi nazionali, sia in formato cartaceo che digitale. sat/gtr