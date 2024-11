MONZA (ITALPRESS) – Il Milan soffre in avvio ma espugna il campo del Monza per 1-0, conquistando il primo successo in campionato lontano da San Siro. E’ Reijnders a firmare il gol vittoria sul finale di primo tempo. A pungere per primi sono i brianzoli, che al 7′ vanno in vantaggio grazie a Mota Carvalho ma l’arbitro annulla per un precedente fallo di Bondo su Hernandez. Al quarto d’ora, Maldini si divora il possibile 1-0 quando calcia fuori a botta sicura, vanificando un assist dalla destra di Pereira. Al 20′ è Okafor a fallire una grande occasione, quando lo svizzero calcia debolmente con il destro da ottima posizione dopo essere stato ben smarcato da Morata. Sul fronte opposto, cinque minuti più tardi, Maldini impegna Maignan con una conclusione dalla lunga distanza che il portiere francese devia in corner. Al 28′, Kyriakopoulos pennella un cross dalla sinistra sul quale si avventa Pereira, che impatta alla grande di testa ma trova sulla sua strada un super Maignan a salvare il risultato. Dopo un primo tempo quasi tutto in sofferenza, gli ospiti passano in vantaggio al 43′ grazie a una rapida ripartenza. Pulisic riceve la sfera sulla destra ed effettua un traversone sul secondo palo sul quale arriva Morata, che colpisce di testa centrando Izzo ma, sulla palla vagante, è Reijnders il più rapido a gettarsi in tuffo di testa e a insaccare a porta quasi vuota. E’ l’1-0 che manda le due squadre negli spogliatoi. L’avvio di ripresa è avaro di occasioni. Al 18′, Fonseca mette Leao in campo al posto di uno spento Okafor. La prima chance è firmata Hernandez, il cui potente mancino dal limite dell’area viene parato in angolo da Turati. L’esterno francese è in palla e al 39′ pennella un bel cross sulla testa di Morata, il quale spedisce però sopra la traversa. Un minuto dopo, Leao parte in progressione, salta un uomo, vince un contrasto e si presenta davanti a Turati ma lo grazia con un tentativo di scavetto che viene neutralizzato dall’estremo difensore. Nel finale, gli assalti dei biancorossi non sortiscono gli effetti sperati e il risultato non cambierà più. Il Milan guadagna così tre punti preziosi e sale in settima posizione a quota 17. Il Monza rimane invece al terzultimo posto con 8 punti all’attivo.

