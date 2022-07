Primo Piano – Spagna ’82, i 40 anni

Per "Primo Piano - Spagna '82, i 40 anni" condotto da Claudio Brachino, intervista al capitano della Nazionale campione del mondo 1982 Dino Zoff. In studio il direttore editoriale di Italpress Italo Cucci, testimone di quella cavalcata azzurra, e Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi. In collegamento l'opinionista di Italpress, Franco Zuccalà. gm/mrv