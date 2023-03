ROMA (ITALPRESS) – Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, si sono incontrati nella sede della Presidenza della Regione nel pomeriggio.

Al termine del confronto, Rocca ha spiegato: “E’ stato un bell’incontro, conoscitivo, sono state toccate alcune tematiche di interesse comune. Ci siamo dati un metodo di lavoro. C’erano anche i due Capi di Gabinetto in maniera tale che possano coordinare il lavoro con gli Assessori che seguiranno i vari dossier. Abbiamo parlato del Termovallorizzatore, dei cinghiali, del trasporto pubblico del sottodimensionamento della quota che spetta alla Regione Lazio e a Roma Capitale. C’è la volontà di lavorare in maniera comune su questo tema per rafforzare il trasporto pubblico, dare un trasporto di qualità e dare le risposte che i cittadini meritano. Su questo c’è stata grande serenità e sinergia. Al momento non c’è nessun elemento di divisione”.

In merito all’inceneritore il Presidente della Regione ha aggiunto: “C’è una novità molto interessante. In più di un’occasione avevo manifestato delle perplessità sull’Ardeatina per la viabilità. Il Sindaco era sempre stato silenzioso. Oggi ho scoperto perchè. C’è un piano, che approfondirò. Mi sembra molto interessante per il trasporto su ferro e quindi non dovrebbe avere un impatto sulla viabilità e questa è una novità di grande interesse”. C’è dunque “una volontà comune di lavorare sul recupero e il riciclo, che è una delle grandi priorità e delle grandi sfide della nostra Regione” cioè “far salire la differenziata come percentuale a Roma e nella Regione. Uno degli obiettivi che abbiamo in comune”.

Sulla questione sicurezza a Roma: “Sappiamo che questo è un problema – ha sottolineato Rocca -. Il Sindaco è in contatto costante con il Ministro. Rispetto alle competenze, poche che la Regione ha, è totalmente a disposizione del Sindaco per lavorare insieme anche su quel fronte. Però proprio sul tema sicurezza è stato di riflesso perchè abbiamo parlato di inclusione. Di come creare dei meccanismi di inclusione e di attenuazione”.

L’incontro è durato quasi un’ora e mezza e stati affrontati diversi temi: “In maniera leggera – ha detto Rocca -. La cosa piacevole è che non sono emersi elementi di distanza ma abbiamo sentito in maniera comune la volontà di avere un dialogo forte che porti a migliorare. Un aspetto fondamentale è che la Regione farà di tutto per sostenere i poteri a Roma Capitale. Questa è una tra le cose che ho chiarito al Sindaco su cui c’è tutta la volontà di fare in modo che Roma abbia tutti i poteri che merita”.

Da parte sua Gualtieri ha commentato: “E’ stato un incontro molto positivo, cordiale, improntato a una reciproca volontà di collaborazione istituzionale, nell’interesse dei cittadini, di Roma e del Lazio. Di fronte alle tante sfide che abbiamo davanti a noi a partire dal Giubileo, dalla candidatura per l’Expo per il PNRR abbiamo condiviso un metro di lavoro e poi ci siamo confrontati su tanti temi con una convergenza di impostazione. Non ci sono stati contrasti e dissensi, ma una reciproca volontà di lavorare insieme”.

Il Sindaco ha continuato sul trasporto: “Il tema che ha sottolineato il Presidente Rocca è molto importante, fare un fronte comune sul fatto che il Lazio è penalizzato fortemente sul finanziamento del trasporto pubblico locale e questo danneggia sia la Regione sia Roma Capitale, mentre noi condividiamo entrambi l’esigenza di sostenere e rilanciare il trasporto pubblico locale. C’è un grande tema sul trasporto su gomma, su ferro, anche perchè abbiamo tanti investimenti importanti sul potenziamento della nostra rete ferroviaria, ma se poi non ci sono le risorse di parte corrente per far aumentare il servizio questi investimenti rischiano di essere vanificati”.

Il primo cittadino di Roma ha poi detto il suo pensiero su un altro aspetto che i due hanno discusso: “Abbiamo anche valutato, oltre l’esigenza di rafforzare gli sforzi per la raccolta differenziata, una sinergia tra le istituzioni e anche questa ipotesi, valutata insieme, di utilizzare le ferrovie, il trasporto su ferro per non sovraccaricare l’Argentina rispetto al sito di S. Palomba. Un’ipotesi di lavoro positiva e concreta per cui lavoreremo insieme. Poi abbiamo parlato di molti temi dai cinghiali alla Sanità, allo stadio. E’ stato un incontro ricco ma altrettanto lo sarà il lavoro concreto che si farà su tutti i dossier con i Capi di Gabinetto che istruiranno i tavoli tematici che via via si svolgeranno”.

foto ufficio stampa Regione Lazio

