Prime forniture mediche consegnate con un drone a Malta

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – È stata la prima volta che forniture mediche sono state trasportate con un drone sull’isola: campioni di sangue sono stati consegnati tra due ospedali privati, segnando una pietra miliare per i settori sanitario e aeronautico di Malta.

Il drone, operato da SKY Mobility (Malta) Ltd tramite il servizio Flying ZERO Air Services, ha trasportato i campioni dall’ospedale Saint James di Zejtun alla struttura della stessa rete a Sliema, dando ufficialmente il via alle consegne commerciali di materiale medico tramite droni nel Paese.

Il volo, lungo 13,4 chilometri, è durato appena nove minuti e 43 secondi, rispettando l’impegno dell’azienda di dimezzare i tempi di consegna rispetto al trasporto su strada. Gran parte del percorso si è svolta sopra il mare lungo la costa orientale di Malta, prima di dirigersi verso l’entroterra in direzione di Sliema.

Il volo ha segnato l’inizio delle operazioni commerciali tra Flying ZERO e Saint James Hospital, con l’obiettivo di effettuare due voli al giorno tra le due strutture. Il fondatore e CEO di Flying ZERO, Alexander Esslinger, ha dichiarato che il volo si è svolto in sicurezza e secondo i piani, dopo un’ampia fase di test, aggiungendo che l’azienda è ora pronta ad ampliare le operazioni.

Il drone è stato pilotato a distanza da Zejtun a una velocità media di circa 28 metri al secondo. Il pilota remoto Simon Desira ha spiegato che il sistema consente al velivolo di restare in volo stazionario, deviare verso punti prestabiliti o attivare un paracadute in caso di emergenza, con la rotta approvata in anticipo dalle autorità dei trasporti.

Il responsabile dei servizi di laboratorio del Saint James Hospital, Paul Sultana, ha affermato che l’ospedale è orgoglioso di essere il primo a Malta a utilizzare i droni per il trasporto di forniture mediche, in particolare per i test urgenti in cui la rapidità è fondamentale. Ha inoltre aggiunto che il servizio potrebbe in futuro estendersi ad altre cliniche, inclusa Gozo.

Servizi analoghi di consegna medica tramite droni sono già operativi in Paesi come Belgio, Irlanda, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti.

