Primarie, Meloni “uniche elezioni in cui italiani non mandano a casa Pd”

Primarie, Meloni “uniche elezioni in cui italiani non mandano a casa Pd”

"Probabilmente le Primarie sono le uniche elezioni che il Pd accetta perche' sono anche le uniche elezioni in cui gli italiani non possono mandarli a casa". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, a Catania per presentare il suo libro. fag/vbo/r