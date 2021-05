Primarie Bologna, Bernini “Tanta confusione sotto il cielo”

"Di solito noi guardiamo ai problemi in casa nostra e non in casa d’altri. I problemi in casa d’altri li considereremo quando inizierà ufficialmente la campagna elettorale e si apriranno le urne”. Così Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, rispondendo ai cronisti in merito alle primarie del centrosinistra, a margine dell’inaugurazione della sede di Bologna del partito azzurro. cin/sat/red